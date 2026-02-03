إعلان

المرور: تحرير 113 ألف مخالفة مرورية وفحص 1500 سائق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:16 م 03/02/2026 تعديل في 12:18 م

مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113,081 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفي إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري، تم فحص 1,498 سائقاً، وتبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 661 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وتم فحص 100 سائق، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكماً قضائياً، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

مخالفة مرورية الحملات المرورية وزارة الداخلية

