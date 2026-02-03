حالة الطقس.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على تلك المناطق.

وأضافت الهيئة أن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا على باقي أنحاء الجمهورية، مع طقس معتدل بوجه عام.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء مع تقدم ساعات النهار، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، داعية المواطنين إلى توخي الحذر خاصة على الطرق المكشوفة.