حبس وخطوبة سرية ورسالة لإمام.. كهربا يكشف المشهد الأسوأ في تاريخه

كشف محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب الأهلي السابق، عن كواليس الأزمات الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية، وذلك عقب انتقاله إلى القادسية الكويتي، متحدثًا عن ما وصفه بـ«المشهد الأسوأ» في مسيرته الكروية، إلى جانب تطورات في حياته الشخصية ورسالة خاصة إلى إمام عاشور لاعب الأهلي.

حبس كهربا في المطار

وتحدث كهربا، خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، عن واقعة احتجازه في المطار، مؤكدًا أنها كانت الأصعب في تاريخه، قائلًا: "في ظل مماطلة النادي الكويتي في صرف مستحقاتي، ومع انتهاء مدة الفيزا وعدم امتلاكي إقامة، كان مطلوبًا أن أغادر البلاد ثم أعود مرة أخرى بعد دفع غرامة، لكن بمجرد دخولي المطار تم إلقاء القبض عليّ".

وأضاف: "تم احتجازي لمدة ساعة ونصف، وكان الهدف من ذلك منعي من دخول الكويت ودول الخليج لمدة خمس سنوات، بسبب موقف الإدارة حتى لا أستطيع المطالبة بمستحقاتي المتأخرة".

وأوضح كهربا أن السفارة المصرية تدخلت في الأزمة ولم تتركه، حيث أرسلت مندوبًا ساهم في إنهاء الإجراءات، ليتم الإفراج عنه بعد ذلك.

خطوبة سرية وتغيّر في التفكير

كما كشف لاعب الأهلي السابق عن تطورات جديدة في حياته الشخصية، مؤكدًا أنه يعيش مرحلة مختلفة من حيث التفكير والتركيز، قائلًا: "أنا خطبت، لكن ما أعلنتش، وإن شاء الله الفرحة الكبيرة قريبة"، مشيرًا إلى رغبته في إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء خلال الفترة الحالية.

وأكد كهربا أن التغيير لم يقتصر على حياته الشخصية فقط، بل شمل طريقة تفكيره بالكامل، موضحًا: "الفترة الأخيرة اتغيرت بشكل كبير، وبقيت مركز في شغلي بس، ومفيش أي حاجة تانية".

رسالة إلى إمام عاشور

وتطرق كهربا للحديث عن أزمة إمام عاشور الأخيرة مع النادي الأهلي، كاشفًا عن تواصله معه عقب توقيع العقوبة، قائلًا: "كلمت إمام علشان أطمن عليه، وقال لي: والله كنت تعبان، لكن طالما الأهلي خد قرار يبقى إمام غلط".

ووجّه كهربا نصيحة خاصة لإمام عاشور ولاعبي الأهلي، مؤكدًا: "إمام زي أخويا الصغير، ونصيحتي له دايمًا بتكون بعيد عن الكاميرات، لكن رسالتي ليه ولكل لاعيبة الأهلي: الأهلي كنز ولازم تحافظوا عليه".