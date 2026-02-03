الداخلية: سحب 818 رخصة وضبط 922 مخالفة دراجات ورفع 45 سيارة متروكة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال الفترة الأخيرة عن سحب 818 رخصة لمركبات لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاستمرار في تركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، حيث يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مرور مصر، مع استمرار العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتسهيل الإجراءات.

وفي نفس الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 922 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، مؤكدة على ضرورة التزام سائقي الدراجات بالخوذة، وسائقي السيارات بالسير في الحارات المخصصة لهم، للحفاظ على السيولة المرورية وتقليل الحوادث، مع الالتزام بالقوانين المرورية لتجنب المساءلة القانونية.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة تواجدها في الشوارع والميادين، وتمكنت من رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، لضمان الانضباط المروري والحفاظ على المظهر العام للشوارع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، وتحقيق الانضباط المروري على الطرق.

