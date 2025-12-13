أوروبية وأرخص من المنافسين.. أسعار رينو كارديان بعد التخفيضات الأخيرة

تعد نيسان Juke الفيس ليفت موديل 2025 الجديدة بالسوق المحلي، أرخص سيارة كروس أوفر يابانية في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون 68 ألف جنيه.

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان جوك الجديدة في مصر:

تمتاز جوك الجديدة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

وتبقى سيارة نيسان الجديدة معتمدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

