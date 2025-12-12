تخفيض يصل إلى 400 ألف جنيه على إكسبينج G9 بمصر

تستعد شركة الطارق للسيارات، الوكيل المحلي الجديد لعلامة DFSK الصينية في مصر، لإطلاق سيارات العلامة رسميًا في السوق المصري مع مطلع العام المقبل 2026.

وكانت DFSK قد ظهرت سابقًا في مصر عبر وكيلها المحلي السابق "ناشيونال موتورز" مع موديلات Eagle Pro وGlory 330S حتى نهاية 2023، قبل أن تعود مؤخرًا في ديسمبر 2025 لإعلان شركة الطارق للسيارات كوكيل رسمي للعلامة.

ومع قرب الطرح الرسمي للعلامة، يزداد الاهتمام بمصر حول التعرف على أبرز الطرازات التي ستقدمها DFSK في السوق المحلي، والتي يمكن التعرف على أبرزها من خلال التقرير التالي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز سيارات DFSK الصينية:

DFSK E5 Plus

تنتمي E5 Plus لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ويأتي بطول 4760 مم وعرض 1865 مم وارتفاع 1710 مم، مع قاعدة عجلات 2785 مم.

تعمل E5 Plus بنظام Plug-in Hybrid تجمع بين محرك 1.5 لتر بنزين ومحرك كهربائي وبطارية تتراوح سعتها بين 18.4 و25 كيلووات/ساعة، بمدى كهربائي يتراوح بين 120 كم ويصل حتى 165 كم، بينما يصل المدى الإجمالي المشترك بين البنزين والكهرباء إلى 1250 - 1300 كم، وتنسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.8 ثانية.

DFSK 600

تنتمي DFSK 600 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد على محرك 1.5 لتر تيربو TGDI بقوة 181 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

تأتي السيارة الصينية الجديدة بطول 4720 مم وعرض 1865 مم وارتفاع 1710 مم، مع قاعدة عجلات 2785 مم.

DFSK Glory Fengon 560

تنتمي DFSK Glory Fengon 560 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بطول 4515 مم وعرض 1815 مم وارتفاع 1735 مم، مع قاعدة عجلات 2690 مم.

تعمل Glory Fengon 560 بمحرك بنزين 1.5 لترتربو بقوة 148 حصان وعزم دوران 220 نيوتن.متر، مع ناقل حركة CVT في الفئات الأعلى.

اقرأ أيضًا..

بعد الـ"كاش باك".. هل تعيد أرخص سيارة يابانية في مصر حاليًا خريطة المنافسة؟

Li Auto تستعد للظهور في مصر لأول مرة.. بعد 48 ساعة

بعد تراجع الأسعار 25%.. مسؤول يتوقع استمرار الهبوط في سوق السيارات