كايي تبدأ تجميع السيارات بمصر في نوفمبر.. رئيس الشركة يكشف التفاصيل

كتب - محمد جمال:

01:10 م 01/02/2026
أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت (KME)، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية في مصر، توقيع عقود لتجميع طرازات العلامة محليًا داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد «كايي» بالسوق المحلية ودعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات.

وقال محمد فرج رئيس الشركة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الشركة ستبدأ التجميع المحلي بطراز كايي X3 Pro لأول مرة في مصر، على أن ينطلق الإنتاج الرسمي للسيارة خلال شهر نوفمبر 2026.

وأضاف فرج أن الشركة ستقوم بتجميع طرازاتها داخل أحد مصانع تجميع السيارات الحكومية، والتي سيتم تأجيرها بهدف التجميع، تمهيدًا لإطلاق أولى سيارات كايي المجمعة محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة، تخطط للتوسع التدريجي في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية خلال المراحل القادمة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي سيسهم في دعم الصادرات إلى بعض الأسواق الإقليمية مستقبلًا.

وأكد أن توقيع عقود التصنيع يمثل رسالة ثقة واضحة من الشركة الأم في مناخ الاستثمار المصري، ويعكس جاهزية البنية التحتية الصناعية وقدرتها على استيعاب مشروعات كبرى في قطاع السيارات.

سيارات كايي السيارات الجديدة كايي X3 PRO

