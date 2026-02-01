كايي تبدأ تجميع السيارات بمصر في نوفمبر.. رئيس الشركة يكشف التفاصيل

رينو داستر 2026.. تخفيضات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه في فبراير

وكيل شيري يعلن عن الموعد الجديد لإطلاق أريزو 6 GT رسميًا في مصر

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر

أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت (KME)، الوكيل المحلي لعلامة كايي الصينية في مصر، توقيع عقود لتجميع طرازات العلامة محليًا داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد «كايي» بالسوق المحلية ودعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات.

وقال محمد فرج رئيس الشركة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الشركة ستبدأ التجميع المحلي بطراز كايي X3 Pro لأول مرة في مصر، على أن ينطلق الإنتاج الرسمي للسيارة خلال شهر نوفمبر 2026.

وأضاف فرج أن الشركة ستقوم بتجميع طرازاتها داخل أحد مصانع تجميع السيارات الحكومية، والتي سيتم تأجيرها بهدف التجميع، تمهيدًا لإطلاق أولى سيارات كايي المجمعة محليًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة، تخطط للتوسع التدريجي في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية خلال المراحل القادمة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي سيسهم في دعم الصادرات إلى بعض الأسواق الإقليمية مستقبلًا.

وأكد أن توقيع عقود التصنيع يمثل رسالة ثقة واضحة من الشركة الأم في مناخ الاستثمار المصري، ويعكس جاهزية البنية التحتية الصناعية وقدرتها على استيعاب مشروعات كبرى في قطاع السيارات.

اقرأ أيضًا..

تخفيض 50 ألف جنيه يشعل السوق.. أرخص أوتوماتيك بمصر في الصدارة بفارق كبير

بعد التخفيضات.. تعرف على 10 سيارات كروس أوفر بأسعار أقل من مليون في مصر

سعرها أقل من 720 ألف جنيه.. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر