رينو داستر 2026.. تخفيضات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه في فبراير

وكيل شيري يعلن عن الموعد الجديد لإطلاق أريزو 6 GT رسميًا في مصر

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر

أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تخفيض أسعار رينو داستر الجديدة بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه مع انطلاق شهر فبراير الجاري.

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بعد التخفيض بثلاث فئات تبدأ من مليون 50 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 240 ألف جنيه للفئة للثالثة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بمصر:

أداء رينو داستر الجديدة

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تصميم وتجهيزات رينو داستر الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

أنظمة أمان داستر

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

اقرأ أيضًا:

تخفيض 50 ألف جنيه يشعل السوق.. أرخص أوتوماتيك بمصر في الصدارة بفارق كبير

بعد التخفيضات.. تعرف على 10 سيارات كروس أوفر بأسعار أقل من مليون في مصر

سعرها أقل من 720 ألف جنيه.. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر