مقتل شخصين بهجوم مسيرة أوكرانية غربي روسيا



وكالات

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا، مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسيرة أوكرانية الليلة الماضية على مدينة ستاري أوسكول بالمقاطعة.

قال جلادكوف: "أدى الاعتداء لاندلاع حريق في أحد المنازل حيث عثر على قتيلين".

وأفادت المصادر بتضرر 3 مبان سكنية في ستاري أوسكول بسبب هجمات الطائرات المسيرة، وتحطم النوافذ في أكثر من عشر شقق.

وأعلن ألكسندر بوجوماز حاكم المقاطعة بريانسك المحاذية إصابة شخص بهجوم طائرة مسيرة على قرية بوليفيي نوفوسيولكي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إسقاط 31 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق غرب البلاد الليلة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.