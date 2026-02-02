التفاح الأحمر.. فاكهة صحية تعزز القلب والدماغ

التفاح الأحمر لا يقتصر على مذاقه اللذيذ فحسب، بل يحمل فوائد صحية متعددة للجسم والعقل، إذ يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقلل الالتهابات.

وبحسب هيلث، فإن تناول التفاح الأحمر بانتظام قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة الأوعية الدموية، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولا تتوقف فوائده عند ذلك، بل تساعد أليافه الغذائية على تعزيز الشعور بالشبع، وتحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

كما أن مضادات الأكسدة في التفاح قد تدعم صحة الدماغ وتحد من التلف المرتبط بالعمر، كما تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص المعرضين للسكري.

ويؤكد خبراء التغذية على أن تناول التفاح مع القشر بعد غسله جيدًا يعزز الاستفادة من فوائده الصحية، حيث يتركز معظم محتواه من مضادات الأكسدة في القشرة.