5 صور لاحتفال جيانا فاروق بحفل زفافها

كتب : مصراوي

03:53 ص 02/02/2026
    حفل زفاف جيانا فاروق (2) (1)
    حفل زفاف جيانا فاروق (3) (1)
    حفل زفاف جيانا فاروق (4) (1)
    حفل زفاف جيانا فاروق (4) (1)

احتفلت بطلة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق، بحفل زفافها أول أمس السبت الموافق 31 يناير الماضي، في أحد فنادق القاهرة.

وتعد جيانا فاروق من أبرز الرياضيين في مصر، حيث تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات في مسيرتها، ومنها تحقيق الميدالية البرونزية في الكاراتيه، بأولمبياد طوكيو 2020.

وكانت البطلة المصرية جيانا فاروق، أعلنت اعتزالها العام قبل الماضي 2024، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات خلال مشوارها الرياضي.

