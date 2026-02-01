وكيل شيري يعلن عن الموعد الجديد لإطلاق أريزو 6 GT رسميًا في مصر

رينو داستر 2026.. تخفيضات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه في فبراير

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر

تستعد شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة شيري في السوق المصري، للكشف شيري أريزو 6 GT المجمعة محليًا والجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري.

ومن المقرر أن يتم تدشين السيارة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس 5 فبراير 2026، في حدث مرتقب يشهد طرح واحدة من أحدث الطرازات بالسوق المصري للعلامة الصينية.

وكان وكيل شيري أعلن في وقت سابق عن طرح السيارة يوم 26 يناير الماضي، قبل أن يتم تأجيل الكشف عنها لأسباب لم يعلن عنها.

ومن المنتظر أن يعلن الوكيل المحلي خلال هذا الحدث عن المواصفات الكاملة للسيارة والأسعار الرسمية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات شيري أريزو 6 GT قبل طرحها رسميًا في مصر:

المحرك

تجمع شيري أريزو 6 GT بين التصميم العصري والديناميكي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعتمد على محرك 1.5T رباعي الأسطوانات، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران 210 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 6 سرعات (DCT)..

الأبعاد

شيري أريزو 6 تأتي بهيكل طوله 4.680 ملم، وعرض 1.825 ملم وارتفاع 1.490 ملم؛ وشبكة أمامية بتصميم هجومي، ومصابيح أمامية وخلفية متطورة، وخطوط جانبية انسيابية تساهم في تحسين الديناميكا الهوائية والثبات، ومساحة تخزين سعتها تصل إلى 570 لتر مكعبًا.

التجهيزات

أما مقصورة السيارة تقدم بمواد وتجهيزات حديثة من بينها شاشة لمس وسطية بقياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وAndroid Auto، وشاشة عدادات رقمية أو شبه رقمية، مع نظام صوتي وشحن لاسلكي للهواتف.

أنظمة الأمان

ويتوفر في بعض الفئات تدعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل التحذير من النقطة العمياء والمساعدة على تغيير المسار، مما يرفع من مستوى الراحة والأمان.

تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان قياسية تشمل نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التحكم في الثبات، وأكياس هوائية متعددة حسب الفئة، كما تمنح المقاعد الداخلية دعمًا مريحًا لمسافات طويلة، وأنظمة تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية في بعض الفئات لتعزيز راحة الركاب بالمقاعد الخلفية.

اقرأ أيضًا:

رينو داستر 2026.. تخفيضات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه في فبراير

كايي تبدأ تجميع السيارات بمصر في نوفمبر.. رئيس الشركة يكشف التفاصيل

إرمشر تعدل فورد Transit Custom وتمنحها مظهرا رياضيا أكثر شراسة