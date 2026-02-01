طرح بايك X35 بالسوق المصري لأول مرة خلال أيام

رينو داستر 2026.. تخفيضات كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه في فبراير

تستعد مجموعة ألكان أوتو، الوكيل المحلي لعلامة بايك الصينية بالسوق المصري، لتدشين السيارة بايك X35 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة بالسوق المصري لأول مرة.

ومن المقرر أن يتم تدشين السيارة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات يوم الخميس 5 فبراير 2026، في حدث مرتقب يشهد طرح واحدة من أحدث الطرازات بالسوق المصري للعلامة الصينية.

الأبعاد

تأتي بايك X35 الجديدة بطول 4,325 مم، بينما يصل العرض إلى 1,830 مم، ويبلغ الارتفاع 1,640 مم. ويصل الوزن الإجمالي للسيارة 1,270 كيلوجرام.

المحرك

تعتمد بايك X35 على محرك بسعة 1.5 لتر، بقوة 116 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات.

المقصورة الداخلية

تأتي BAIC X35 بمقصورة الداخلية متطورة تشمل راديو، وبلوتوث، ومنفذ USB أمامي مع خاصية الشحن، ومنفذ USB خلفي مع خاصية الشحن، وشاشة قياس 8 بوصة تدعم الربط بالهاتف الذكي، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات للتحكم في الصوت، ونظام تكييف كهربائي بالكامل.

أنظمة السلامة

حصلت بايك BAIC X35 على باقة من أنظمة السلامة الأساسية، أبرزها وسائد هوائية أمامية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة على التوقف المفاجئ، ونظام إشارة التوقف في حالات الطوارئ، وحساسات ركن خلفية وكاميرا.

