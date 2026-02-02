إعلان

وفاة والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله"

كتب : مصراوي

08:10 ص 02/02/2026

حسن نصر الله

وكالات

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، وفاة عبد الكريم نصر الله والد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم الاثنين، بعد حوالي سنة ونصف على اغتيال نجله.

وقالت إذاعة "النور" التابعة للحزب في منشور: "السيد عبد الكريم نصرالله والد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله في ذمة الله".

وعلم أن عبدالكريم نصرالله عانى من مضاعفات صحية في اليومين الماضيين قبل وفاته.

وفي 25 مايو 2024، توفيت والدة نصرالله، السيدة نهدية صفي الدين "أم حسن"، كما اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" في 27 سبتمبر 2024، وفقا لروسيا اليوم.

