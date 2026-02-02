قال كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة إم سكوير للتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري شهد خلال عام 2025 العديد من التحديات والمتغيرات، مؤكدًا أن العام الماضي رغم صعوبته، حمل معه فرصًا مميزة للمطورين القادرين على التعامل باحترافية مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف ملش، لمصراوي أن تسليم المشروعات في مواعيدها يُعد التحدي الأهم أمام المطورين خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الالتزام بالتسليم هو العامل الأساسي في بناء الثقة مع العملاء والحفاظ على استقرار السوق.

وأشار إلى أنه مع دخول عام 2026، لن تشهد أسعار العقارات أي انخفاض، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مواد الخام وزيادة أسعار الأراضي، لافتًا إلى أن بعض قطع الأراضي شهدت زيادات ملحوظة سواء في الأسعار أو التقنين أو الرسوم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج العقاري.

وأضاف: قد نشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الفترة الحالية، لكن دون تراجع، لافتا إلى أن الشركات خلال الفترة الحالية تتجه لتقديم تسهيلات متنوعة في أنظمة السداد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إم سكوير أن الاستثمار العقاري سيظل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا في مصر، مدفوعًا بوجود طلب حقيقي ومتزايد على السكن، احتياج فعلي من المواطنين للشراء، سواء بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.

وتوقع ملش أن ترتفع أسعار العقارات في مناطق الساحل الشمالي بوتيرة أسرع مقارنة بالقاهرة والمناطق الداخلية، مدعومة بوجود مشروعات قوية لمطورين كبار، إلى جانب توافر وحدات جاهزة للتسليم خلال فترات زمنية قصيرة.

وفيما يتعلق بإجراءات التحوط، أوضح أن الشركة تركز حاليًا على تنفيذ جزء من المشروعات دون طرحها للبيع، كإجراء احترازي لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في السوق.

كما توقع ارتفاع الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بانخفاض مدروس في أسعار الفائدة البنكية من قبل البنك المركزي، إلى جانب بدء فك الشهادات البنكية، وهو ما يعيد توجيه السيولة نحو الاستثمار العقاري والذي يدخل مقارنة قوية مع الذهب.

وأكد أن سوق إعادة البيع "الريسيل" أصبح أكثر تعقيدًا، ما يدفع بعض العملاء للتنازل عن جزء من أرباحهم من أجل سرعة البيع.

وتابع: الاستثمار العقاري لم يعد سهلًا كما كان في السابق، وأصبح استثمارًا طويل الأجل يتطلب رؤية واضحة، ودراسة دقيقة، وقدرة على الصبر لتحقيق العوائد المستهدفة.

