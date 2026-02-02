إعلان

"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب

كتب : مصراوي

08:30 ص 02/02/2026

القومي للترجمة يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح عن تقديم خصم 50٪ اليوم الاثنين ٢ فبراير والثلاثاء ٣ فبراير، على جميع إصداراته المشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لجميع روّاد المعرض دون استثناء.

ويأتي هذا الخصم في إطار حرص المركز على إتاحة الكتاب المترجم لأكبر عدد ممكن من القرّاء، وتعزيز ثقافة الاطلاع على أحدث ما أنتجته العقول الإنسانية في مختلف مجالات الفكر والأدب والعلوم، إيمانًا بأن الترجمة جسرٌ للحوار الحضاري، وحقٌ أصيل لكل قارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
أخبار مصر

اليوم.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين
"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
أخبار مصر

"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب
"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية
نصائح طبية

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"