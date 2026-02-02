"القومي للترجمة" يودّع معرض الكتاب بخصم 50٪ لكافة رواد معرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح عن تقديم خصم 50٪ اليوم الاثنين ٢ فبراير والثلاثاء ٣ فبراير، على جميع إصداراته المشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لجميع روّاد المعرض دون استثناء.

ويأتي هذا الخصم في إطار حرص المركز على إتاحة الكتاب المترجم لأكبر عدد ممكن من القرّاء، وتعزيز ثقافة الاطلاع على أحدث ما أنتجته العقول الإنسانية في مختلف مجالات الفكر والأدب والعلوم، إيمانًا بأن الترجمة جسرٌ للحوار الحضاري، وحقٌ أصيل لكل قارئ.