بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر

قبل أيام، أعلنت مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ميني" MINI التجارية في مصر، عن تحقيق العلامة الألمانية أعلى المبيعات في تاريخها بالسوق المصري خلال عام 2025 المنقضي.

وقال الوكيل المحلي إن مبيعات سيارات ميني ارتفعت بنسبة 51% على أساس سنوي، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ أكثر من عشرين عامًا، وهو ما يعكس بحسب الوكيل الإقبال المتزايد على السيارات الفارهة في السوق المصري.

وتوفر ميني الألمانية عبر وكيلها المحلي جميع السيارات التي تنتجها عالميًا، وتعد السيارة ميني كوبر ثلاثية وخماسية الأبواب الأرخص في قائمة الشركة في مصر.

تبدأ أسعار ميني كوبر موديل 2025 من 2.250.000 جنيه للنسخة Classic ثلاثية الأبواب، و2.750.000 جنيه للنسخة Classic خماسية الأبواب، و2.450.000 جنيه للنسخة JCW المزودة بمحرك 1.5 لتر.

أما نسخة JCW التي تعمل بمحرك 2 لتر يبلغ سعرها الرسمي 2.975.000 جنيه، فيما تتوفر النسخة JCW Cabrio بسعر رسمي 3.000.000 جنيه.

تحافظ ميني كوبر الجديدة على هويتها التقليدية مع اعتمادها لتصميم ميني الجديد تحت شعار "البساطة الجذابة"، حيث تم مزج الماضي بالمستقبل من خلال شبكة التهوية بلون الجسم، والمصابيح الأمامية الدائرية ليد مع إضاءة نهارية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية والخلفية المتغيرة التي تعرض أوضاعًا مختلفة.

أما الطراز الرياضي فيتميز بخطوط رياضية حمراء أو سوداء على غطاء المحرك مع سقف متطابق، وعجلات 18 بوصة من السبائك المعدنية مع فرامل حمراء ونظام عادم ظاهر.

من الداخل، توفر ميني كوبرالجديدة تصميمًا عصريًا مع مواد داخلية عالية الجودة تمنح السيارة طابعًا فاخرًا دون فقدان لمساتها التقليدية.

يتضمن ذلك لوحة قيادة مغطاة بنسيج مزدوج اللون، وإضاءة ليد مخفية، ولوحة تحكم محدثة مع مفاتيح ميني التقليدية.

تهيمن شاشة دائرية بحجم 9.4 بوصة على لوحة القيادة، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، وتعمل كشاشة عدادات رقمية ونظام ترفيهي. وتوفر هذه الشاشة أوضاع ميني اكسبرينس الـ7، مما يزيد من إمكانية تخصيص السيارة.

تتضمن بعض الميزات الداخلية الإضافية حسب فئة التجهيزات: تكييف هواء ثنائي المناطق، شحن لاسلكي، تنجيد من جلد فاخر، عجلة قيادة مدفأة، مقاعد رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا، عرض رأس ميني، كاميرات رؤية محيطية، مقعد سائق "نشط" مع وظيفة تدليك، سقف بانورامي، ونظام صوت محيطي من هارمان كاردون مكون من 12 مكبر صوت.

كما يتم تجهيز ميني كوبرالجديدة بنظام تعليق تكيفي مع نظام امتصاص الصدمات ذو التردد الانتقائي لضمان راحة القيادة اليومية، بينما تعزز الإطارات الأكبر والأعرض الشعور الرياضي والديناميكي الذي تشتهر به ميني.

وتأتي السيارة بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك نظام "حماية نشطة"، ونظام التحكم الديناميكي في الفرامل، والتحكم الديناميكي في الثبات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى التحكم في السرعة مع وظيفة الفرملة.

ويتضمن الطراز الرياضي أنظمة مساعدة إضافية مثل مراقبة النقاط العمياء، وتحذير من تغيير المسار مع العودة النشطة، ومنع الاصطدام الخلفي، والكثير من المزايا الأخرى.

تتوفر ميني كوبر الجديدة في مصر بثلاث فئات بنظام محرك بنزين: طراز كوبر c، وطراز كوبر s، والطراز الرياضي، بالإضافة إلى الطراز الكهربائي كوبر إس إي.

يقدم طراز كوبر سي بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، بقوة 156 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، بينما يحتوي طراز كوبر إس على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، بقوة 204 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر.

أما الطراز الرياضي فيتمتع بنفس سعة المحرك ولكن مع أداء أعلى، حيث ينتج 231 حصانًا وعزم دوران 380 نيوتن متر، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/ساعة.