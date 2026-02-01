5 فبراير.. انطلاق معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»

أعلنت إدارة معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026" عن إقامة الدورة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وذلك بعد موافقة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، رسميًا على رعاية الحدث، انطلاقًا من حرص الحكومة على تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر.

وينظم المعرض الدولي للسيارات شركة ART LINE ACG-ITF في الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وكانت إدارة معرض «أوتومورو» قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن فتح باب الحجز للجمهور على تذاكر زيارة معرض مصر الدولي للسيارات، المقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض.

وخصصت إدارة المعرض تذاكر «VIP E-TICKET» ليوم الافتتاح، الخميس الموافق 5 فبراير، إلى جانب إتاحة الحجز على تذاكر «E-TICKET» العادية للفترة من 6 إلى 8 فبراير.

ويحظى المعرض هذا العام برعاية شركة «شل» كراعٍ بلاتيني تحت شعار «Driven by Shell»، إلى جانب شركة «درايف فاينانس – Drive Finance» كراعٍ بلاتيني والذراع التمويلي الرسمي للمعرض.

كما تشهد دورة «أوتومورو 2026» مشاركة واسعة من كبرى المؤسسات والشركات ووكلاء السيارات بالسوق المصرية، وتضم قائمة المشاركين الرسميين حتى الآن:

-الهيئة العامة للتنمية الصناعية

-بنك القاهرة

-آرك فوكس ARCFOX شركة ألكان أوتو للتجارة والصناعة

-بايك BAIC شركة ألكان أوتو للتجارة و الصناعة

-شانجان CHANGAN الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-شيري CHERY الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-ستروين CITROËN قصراوي جروب

-ديبال DEEPAL الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

ـ دونج فينج DONGFENG شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-إكسيد EXEED شركة الجيزة الوطنية للسيارات

-فورثينج FORTHING شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات

-فيات FIAT شركة داينامكس للتوزيع

-جي أيه سي GAC شركة جميل موتورز

-چيلي GEELY مجموعة أبو غالى أوتوموتيف

-هاڤال HAVAL شركة هرم للنقل والتجارة - غبور مصر

-هيونداي HYUNDAI الشركة الدولية للتجارة و التسويق و التوكيلات التجارية - إيتامكو

-چاك JAC قصراوي جروب

-چيتور JETOUR قصراوي جروب

-كي جي إم KGM شركة عربيات إيجيبت

-كايي KAIYI شركة أي أف جي للسيارات

- لي أوتو LI AUTO جي بي أوتو

-إم هيرو MHERO شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-نيسان NISSAN شركة نيسان مصر

-سوإيست SOUEAST شركة مان إيست

-سوزوكي SUZUKI شركة مودرن موتورز «مجموعة سعودي للسيارات»

-ڤويا VOYAH شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-زيكر ZEEKR الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM

ومن المنتظر أن يكشف معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» عن المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، من بينها استعداد بعض الشركات لطرح طرازات جديدة بالتزامن مع افتتاح فعاليات المعرض.

