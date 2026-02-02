ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة ويقلب الطاولة.. ماذا قال؟



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية بشأن الملياردير جيفري إبستين "لا تدينه، بل تبرئه"، مبينا أن ذلك عكس ما كان يأمله اليسار الراديكالي.



وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، ذكر ترامب: "لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدا أخبروني بأنها لا تبرئني فحسب، بل تكشف أيضا صورة معاكسة تماما لما كان يأمله اليسار الراديكالي".

وأشار ترامب إلى أن هذه الوثائق خلافا للتوقعات لم تظهر أي أمر ضده.

وأضاف أن الوثائق تبين أن الصحفي الأمريكي مايكل وولف تحرك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به، في إشارة للادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.

والجمعة، بدأت وزارة العدل الأمريكية نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزيرة العدل في الولايات المتحدة تود بلانش في مؤتمر صحفي: "ننشر اليوم أكثر من 3 ملايين وثيقة، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة"، وفقا لسكاي نيوز.