إعلان

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة ويقلب الطاولة.. ماذا قال؟

كتب : مصراوي

08:20 ص 02/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية بشأن الملياردير جيفري إبستين "لا تدينه، بل تبرئه"، مبينا أن ذلك عكس ما كان يأمله اليسار الراديكالي.


وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة "آير فورس وان"، ذكر ترامب: "لم أطلع عليها بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمين جدا أخبروني بأنها لا تبرئني فحسب، بل تكشف أيضا صورة معاكسة تماما لما كان يأمله اليسار الراديكالي".

وأشار ترامب إلى أن هذه الوثائق خلافا للتوقعات لم تظهر أي أمر ضده.

وأضاف أن الوثائق تبين أن الصحفي الأمريكي مايكل وولف تحرك مع إبستين بدوافع تهدف إلى إلحاق ضرر سياسي به، في إشارة للادعاءات المتعلقة به حول الاعتداء على قاصرات.

والجمعة، بدأت وزارة العدل الأمريكية نشر مجموعة كبيرة من الوثائق الإضافية المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال نائب وزيرة العدل في الولايات المتحدة تود بلانش في مؤتمر صحفي: "ننشر اليوم أكثر من 3 ملايين وثيقة، تشمل أكثر من 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب وثائق إبستين الجديدة جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
حوادث وقضايا

غرام تذبح طفليها وتحاول الانتحار انتقاما من زوجها.. تفاصيل جريمة مرعبة
يملكه فلسطيني.. ما هو تطبيق "UpScrolled" المتصدر قائمة التحميل كبديل لتيك
أخبار و تقارير

يملكه فلسطيني.. ما هو تطبيق "UpScrolled" المتصدر قائمة التحميل كبديل لتيك
مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية
نصائح طبية

مرض الكلى المزمن.. علامات مبكرة وخطوات للوقاية
بعد قيد الفرنسي ودعم الشباب.. قائمة الزمالك النهائية في أفريقيا
رياضة محلية

بعد قيد الفرنسي ودعم الشباب.. قائمة الزمالك النهائية في أفريقيا
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"