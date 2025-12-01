فئة جديدة من هيونداي توسان تنضم إلى السوق المصري.. تعرف على سعرها

قدمت شركة داينامكس أوتو، وكيل علامة فيات في مصر، السيارة الفان الكهربائية فيات "إي-أوليس" E-Ulysse للمرة الأولى داخل السوق المحلي، وتأتي السيارة بفئة واحدة بسعر 2.790.000 جنيه.

تعتمد فيات إي-أوليس على محرك كهربائي بقوة 136 حصان مع عزم دوران 270 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى 130 كم/س، بينما تحصل على طاقتها من بطارية ليثيوم-أيون سعتها 75 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 360 كيلومتراً. ويمكن شحن البطارية من خلال الشحن السريع حتى 80% خلال 45 دقيقة.

يبلغ طول السيارة 4,956 مم، وعرضها 2,010 مم، وارتفاعها 1,890 مم، ما يتيح مقصورة واسعة بثلاثة صفوف من المقاعد ومساحة تخزين يمكن أن تصل إلى 900 لتر.

حصلت فيات إي-أوليس على باقة واسعة من تجهيزات السلامة تشمل وسائد هواء أمامية مع إمكانية إضافة ستائر جانبية، إلى جانب أنظمة مانع الانغلاق ABS والثبات الإلكتروني ESC ومساعد الفرامل BAS، وفرامل يد كهربائية EPB.

كما تأتي بأنظمة مساعدة السائق الحديثة ADAS التي تضم فرامل طوارئ ذكية، ورصد البقعة العمياء، والمساعدة على البقاء داخل الحارة المرورية، ونظام منع الانزلاق، إضافة إلى كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، وحساسات ركن، ومثبت سرعة تقليدي وتكيفي، ونظام التعرف على إشارات المرور، وكشف تشتت الانتباه وانخفاض ضغط الإطارات.

تتميز إي-أوليس بتصميم خارجي عصري، يعتمد على مصابيح LED كاملة ذات إضاءة أوتوماتيكية ونهارية، مع مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح توقف ثلاثية، إلى جانب فتحة سقف بانورامية كما تأتي بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة.

تحصل المقصورة على مجموعة كبيرة من التجهيزات التي تدعم الراحة، تشمل قفل مركزي ودخول وتشغيل بدون مفتاح، وعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف مزودة بخاصية تدفئة، إضافة إلى باور ستيرنج كهربائي ومساحة تخزين أسفل مقعد السائق.

وتعتمد السيارة على شاشة لمس قياس 10 بوصات تدعم أوامر الصوت والملاحة والاتصال عبر 4G، مع فتحات USB-C ومنفذ 12 فولت وشاحن لاسلكي للهاتف، ونظام صوتي TOSCA مكوّن من 7 سماعات مع مضخم صوت.

أما المقاعد فجميعها جلدية، مع إمكانية ضبط المقاعد الأمامية كهربائياً وتدفئتها وتدليكها، بينما تتوزع فتحات التكييف على المقصورة بالكامل مع تكييف خلفي مستقل.

