إنفينيتي تطلق سيارتها QX80 R-Spec الخارقة بقوة 1000 حصان.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة إنفينيتي عن إطلاق سيارتها QX80 R-Spec الخارقة الجديدة، التي تزأر بقوة 1000 حصان يولدها محرك تربو مزدوج VR38DETT سداسي الأسطوانات بسعة 3.8 لتر.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها QX80 R-Spec الخارقة، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV كبيرة الحجم، تتمتع بمظهر خارجي جذاب؛ حيث تزهو باللون البنفسجي Midnight، بينما تتألق المؤخرة بمواسير عادم ضخمة تمر عبر المئزر الجديد، والذي يعتبر جزءا من طقم الهيكل العريض.

كما تعتمد السيارة على عجلات برونزية مقاس 24 بوصة مع إطارات يوكوهاما PARADA Spec-X، ومن خلفها تبدو المكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك، والتي لا تقتصر أهميتها على المظهر الجذاب فحسب، بل إنها توفر قوة توقف هائلة أيضا.

ويعمل الاسبويلر الأمامي من ARP وبقية مكونات طقم تعديل الهيكل على توفير قوة دفع سفلية أكبر، كما قامت الشركة اليابانية بإجراء تعديلات كبيرة على نظام التعليق من خلال الاعتماد على مخمدات جديدة مزودة بنوابض Eibach.