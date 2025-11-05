"آر إن جي ديزاين" تكسو فيراري Purosangue بثوب من الكربون

10 معلومات عن مصنع "ماك" الأضخم لصناعة السيارات في مصر

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة التعديل "آر إن جي ديزاين" عن إجراء تعديلات على السيارة فيراري Purosangue لتكسوها بثوب من ألياف الكربون.

وأوضحت "آر إن جي ديزاين" أنها اعتمدت على الكربون في تصنيع طقم التعديلات الجديد، كي تظهر سيارة فيراري بشكل أكثر جرأة وفخامة وعصرية، مشيرة إلى أن طقم التعديل يتوفر بـ 25 نسخة فقط حول العالم ومصنوع يدويا وحصري للغاية.

ويضم طقم التعديلات أكثر من 30 جزءا مصنوعا من ألياف الكربون الخالصة، ويشتمل على مشتت هواء أمامي ورفرف خلفي وعتبات جانبية واسبويلر، وكل الأجزاء مصممة لتجمع ما بين الأداء والأناقة.

تحسين خصائص الآيروديناميكية

ولا تقتصر أهمية طقم التعديلات على المظهر الخارجي فقط، ولكنه يوفر أيضا أداءً حقيقيا؛ حيث يعمل الاسبويلر الأمامي على تحسين خصائص الآيروديناميكية، بينما تقوم العتبات الجانبية بتوزيع تدفق الهواء حول جسم السيارة بذكاء.

كما يعمل ناشر الهواء الخلفي على توفير قوة دفع سفلية ثابتة عند الانطلاق بسرعات عالية.

أنواع متعدد من الكربون

وتتيح شركة التعديل لعملائها فرصة الاختيار بين أنواع متعددة من ألياف الكربون بتصميمات متنوعة:

- ألياف كربون تقليدية لسيارات الدفع الرباعي

- ألياف كربون 6K

- ألياف كربون فيراري الأصلية

- ألياف كربون مصبوبة

- ألياف كربون خفية

وتوفر شركة التعديل أيضا عجلات مسبوكة مع أقراص هوائية AeroDisc مصنوعة من ألياف الكربون وتتوافر بمقاسات 20-24 بوصة وبوزن 11-16 كجم، ويعمل الوزن الخفيف على تعزيز الرشاقة مع الحضور القوي.