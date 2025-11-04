تحولت جولة انتخابية لأحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة دار السلام بمحافظة سوهاج إلى محور حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة بشكل كبير.

ويظهر في الفيديو المرشح، الذي تشير مصادر إلى أنه أحد رجال الأعمال المعروفين بالمحافظة، وهو يتجول داخل سيارة "تسلا سايبر تراك" في شوارع قرية النصيرات، بينما يقف عدد من الأطفال فوق السيارة يرقصون ويهتفون باسمه تأييدًا له.

السيارة اللافتة التي استخدمها المرشح في جولته، "سايبر تراك" الكهربائية، تعد أحدث إصدارات شركة تسلا الأمريكية، كما تعتبر الأغلى ضمن طرازاتها، إذ يبدأ سعرها من نحو 80 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة 3 ملايين و792 ألف جنيه مصري، وفقًا لسعر الصرف الرسمي الحالي.

نستعرض خلال التقرير الآتي مواصفات السيارة:

تقدم البيك آب لتسلا بطول 5.7 متر، ولا يتشابه تصميم السيارة سايبر تراك مع موديلات البيك آب التقليدية، إذ أنها تظهر كمسطرة مثلثة ضخمة على عجلات؛ حيث لا تشتمل السيارة على شبكة أمامية، كما أن الكشافات الأمامية عبارة عن شريط LED نحيف، قامت شركة تسلا بتصنيع السيارة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدون أي طلاء.

ويتميز الفولاذ بمقاومة الصدمات، وهو مضاد لطلقات الرصاص مع زجاج مقاوم للرصاص، وتتشابه مقصورة سايبر تراك مع سيارات تسلا الأخرى، حيث جهزت بعدد أزرار محدود مع عدد قليل من مواضع الحفظ وأدراج التخزين، وتعمل الشاشة الكبيرة الموجودة في المنتصف باعتبارها العنصر المركزي للتحكم .

سايبر تراك تأتي بقوة 621 كيلووات/845 حصان، والتي تتسارع من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س خلال 2.6 ثانية، كما تقدم نسخة الدفع الرباعي، بقوة441 كيلووات/600 حصان.

يتم إمداد هذه المحركات بالطاقة الكهربائية عن طريق بطاريات تتمكن من قطع مسافة تتجاوز 500 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن بقدرة تصل إلى 250 كيلووات، توفر تسلا بطارية إضافية تكفي شحنتها لقطع مسافة 200 كم تقريبا.

يمكن قيادة سايبر تراك في الطرق الوعرة؛ نظرا لأنها مجهزة بنظام تعليق هوائي، كما يمكن زيادة الخلوص الأرضي بمقدار 40 سم بضغطة زر.

تقدم سايبر تراك عالمياً بأسعار تبدأ من 80 ألف دولارًا أمريكيا، أي ما يعادل 3 ملايين و 792 ألف جنيه مصري تقريباً بحسب سعر الصرف الرسمي.

