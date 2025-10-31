قبل نهاية أكتوبر.. أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر بأقل من 695 ألف جنيه

أعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة كايي في السوق المحلي، عن تخفيض أسعار سيارات كايي X3 برو موديل 2026 بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات.

تراجعت أسعار الفئة الأولى بقيمة 10 آلاف جنيه وأصبح سعرها الرسمي 800 ألف جنيه بدلاً من 810 آلاف سابقًا، فيما جاءت الفئة الثانية ثابتة دون تغيير 849.9 ألف جنيه.

ويعد هذا التخفيض هو الثاني لكايي X3 برو موديل 2026 الجديدة فقد تراجعت أسعارها منتصف شهر أكتوبر الجاري بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات Kaiyi X3 Pro الجديدة في مصر:

تنتمي Kaiyi X3 Pro لفئة السيارات الكروس أوفر تحت المُدمجة، ويتم إنتاجها بالكامل في مصانع شركة شيري الصينية، ومن المقرر دخولها السوق المصري عبر الوكيل المحلي كايي موتور إيجيبت.

تعتمد السيارة على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT مزود بنظام نقل محاكي لتسع سرعات، كما تقدم فئتها الأولي بمحرك تنفس طبيعي بنفس السعة يولد 118 حصان.

يبلغ طول السيارة 4400 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1831 ملم، وارتفاعها 1653 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2632 ملم، وخلوص أرضي يبلغ 158 ملم.

تتضمن السيارة أربع وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، والفرامل المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، إلى جانب مساعد الصعود على المنحدرات، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وحساسات خلفية.

