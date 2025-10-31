تخفيض أسعار روكس 001 الجديدة قرابة نصف مليون جنيه بمصر

أرخص سيارة كروس أوفر أوروبية زيرو في مصر.. تعرف عليها

التراجع الثاني في أقل من شهر.. تخفيض أسعار كايي X3 برو 10 آلاف جنيه بمصر

قبل نهاية أكتوبر.. أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر بأقل من 695 ألف جنيه

بأقل من 18 ألف جنيه قسط أحدث سيارة لهافال في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة ROX في مصر، عن مشاركتها المميزة في فعاليات الدورة الثانية من معرض LDX للسيارات والمقام خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

فيما كشفت الشركة عن أسعار روكس 001 الجديدة بقيمة 450 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يبلغ سعر الفئة المزودة بـ7 مقاعد نحو 3,200,000 جنيه، بينما تُطرح الفئة الأعلى تجهيزًا ذات الـ6 مقاعد بسعر 3,300,000 جنيه.

تقدم روكس 01 بنظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتعد روكس 01 واحدة من السيارات التي تعمل بتقنية (REEV) المدى الممتد، فهي قادرة بفضل محركاتها على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تأتي روكس 01 موديل 2025 بهيكل طوله 5.295 ملم، وعرض 1.980 ملم، وارتفاع كلي 1.869 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.010 ملم؛ وتقف على إطارات رياضية قياس 21 بوصة.

وبحسب المعلن، ستتوفر السيارة بسعتين للمقصورة، الأولى تتسع لـ6 ركاب بنظام توزيع ثنائي للمقاعد بثلاثة صفوف، والثانية تتسع لـ7 ركاب بنظام توزيع ثنائي للصفين الأول والثاني وكنبة ثلاثية بالصف الثالث.

سيارة روكس الجديدة مزودة بمصابيح LED أمامية وخلفية، ومساحات أمامية بحساسات أمطار، وإضاءة أمامية تكيفية أوتوماتيكية، ومرايا ضم بنظام مانع الإبهار، وإشارات جانبية ديناميكية بالأمام والخلف.

تمتلك سيارة روكس الجديدة مجموعة من وسائل الأمان يذكر منها بالإضافة إلى الأنظمة القياسية ABS وEBD، نظام ESP للثبات الإلكتروني، ونظام RCTA للتحذير عند السير للخلف، ونظام RMI للحماية من الانقلاب ونظام HHC للثبات على المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل المساعدة على القيادة أبرزها 5 رادارات مليممترية و12 رادار موجات فوق الصوتية، و6 كاميرات تعزز تقنية الروية الكلية 360 درجة، و5 أنظمة للقيادة "Rock-Snow-Mud-Sand-Wade"، مثبت سرعة تكيفي، وغيرها.

أما تجهيزات الراحة والأمان بالمقصورة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وستائر جانبية أمامية وخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعدة ومساند يد جلدية، تكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي النطاقات، زجاج عازل للحرارة والضوضاء، إضاءات محيطية 256 لون، سقف بانورامي كهربائي.

يقدم الوكيل المحلي، السيارة روكس 01 الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو مسافة 150.000 كيلومتر أيهما أقرب، وضمان منفصل على البطارية لمدة 8 سنوات أو مسافة 240.000 كيلومتر.

اقرأ أيضًا: