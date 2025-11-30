قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إن السوق المحلي ما زال يشهد حالة من التذبذب في حركة البيع والشراء، نتيجة موجة التخفيضات المستمرة منذ عدة أشهر.

وأوضح سعد، في تصريحات لبرنامج "بلدنا اليوم" على فضائية الشمس، أن المستهلكين يؤجلون قرارات الشراء في ظل تراجع الأسعار المستمر، انتظارًا للوصول إلى أكبر نسبة تخفيض ممكنة، وهو ما تسبب في حالة ركود واضحة بالمبيعات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوكلاء والشركات أعادوا تسعير الطرازات المتوفرة، مستفيدين من تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة المعروض من السيارات المجمعة محليًا، ما انعكس إيجابًا على الأسعار.

وكشف أمين عام رابطة المصنعين أن بعض السيارات الاقتصادية التي كان سعرها يتجاوز مليون جنيه انخفضت إلى نحو 600 ألف جنيه حاليًا، بينما شهدت طرازات أخرى تراجعات وصلت إلى 70% مقارنة بأسعارها قبل عام تقريبًا.

وتوقع سعد استمرار التذبذب في المبيعات وموجة التخفيضات حتى نهاية عام 2025، على أن يبدأ السوق في التعافي خلال العام المقبل مع استقرار الأسعار.

وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، أكد أن عملية التسعير يحددها البائع والمشتري فقط، دون أي تدخل من جهات أخرى، قائلًا: "سوق المستعمل بيتحكم فيه اللي بيبيع واللي بيشتري".

ونصح سعد المستهلكين الذين يحتاجون للشراء بشكل عاجل بالاستفادة من انخفاض الأسعار الحالي، بينما يمكن لمن ليست لديهم حاجة ملحّة تأجيل قرار الشراء لتجنب زيادة الطلب وحدوث موجة ارتفاع جديدة.

