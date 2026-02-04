إعلان

هاتف منافس جديد من سامسونج يظهر في الأسواق قريبا.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : مصراوي

06:18 ص 04/02/2026

شركة سامسونج

وكالات

بدأت سامسونج بالترويج لهاتفها الجديد Galaxy F70e الذي ستطرحه قريبا ليكون من أقوى المنافسين في أسواق الهواتف المتوسطة الفئة.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (167.4/77.4/8.2) ملم، وزنه ج.

شاشته أتت PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 800 nits.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد-16 قابل للتحديث مع واجهات تشغيل One UI 8، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

دعمته سامسونج أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وفقا لروسيا اليوم.

