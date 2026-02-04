هل ستصدر أمريكا ترخيصًا عامًا لإنتاج النفط في فنزويلا؟



وكالات

أعنلت 3 مصادر مطلعة لرويترز، أن الحكومة الأمريكية تعمل على إصدار ترخيص عام هذا الأسبوع يسمح للشركات بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، إذ تسعى واشنطن إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ القبض على رئيسها.

قالت المصادر، إن الخطوة التي اتخذتها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ستسمح للشركات بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وضخهما.

وسمح المكتب بالفعل للشركات الأمريكية ببيع وتخزين وتكرير النفط الفنزويلي في أول ترخيص عام صدر الشهر الماضي، مثلما أصدر أمس الثلاثاء ترخيصا منفصلا يسمح ببيع المخففات الأمريكية اللازمة لمعالجة أنواع النفط الخام الفنزويلي الثقيل وتحويلها إلى نفط قابل للتصدير.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز، عندما سُئلت عن خطط الترخيص "يعمل فريق الرئيس على مدار الساعة لضمان قدرة شركات النفط على الاستثمار في البنية التحتية النفطية الفنزويلية".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو في غارة على كراكاس في الثالث من يناير.

وأضاف ترامب، أنه يريد أن تستثمر شركات النفط الأمريكية في نهاية المطاف 100 مليار دولار لاستعادة صناعة الطاقة الفنزويلية إلى ذروة إنتاجها التاريخية، وأن الأرباح ستقسم بين الفنزويليين والولايات المتحدة والشركات.

وانخفض إنتاج فنزويلا الحالي من النفط إلى أقل من مليون برميل يوميا، وهو انخفاض حاد عن ذروته التي قاربت 3 ملايين برميل يوميا بعد إهمال حقول النفط وسوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات على مدى عقود.

واتفقت واشنطن وكاراكاس الشهر الماضي على صفقة أولية لبيع 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، إذ ستقوم شركتا التجارة الأوروبيتان فيتول وترافيجورا بتسويق الإمدادات.

وأظهرت بيانات شحن، أن صادرات النفط الفنزويلي ارتفعت إلى نحو 800 ألف برميل يوميا في يناير، من 498 ألفا في ديسمبر، وفقا للغد.