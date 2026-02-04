

وكالات

قال مصدر عربي لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنه من المتوقع أن تجري محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في سلطنة عُمان.

وأشار المصدر العربي إلى أن إدارة ترامب وافقت على الطلب الإيراني بنقل المحادثات من تركيا.

أضاف: "ومع ذلك، لا تزال المناقشات مستمرة حول ما إذا كانت الدول العربية والإسلامية من المنطقة ستنضم إلى المحادثات في عُمان".

من جهتها، نقلت قناة "نيوز نيشن" عن مصدر مطلع من الشرق الأوسط، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها يوم الجمعة ستجري في عُمان.

وأيضا، قال مصدر أمريكي للقناة الأمريكية: "قد يكون هذا اللقاء الفرصة الأخيرة لإيران الفرصة الأخيرة للدبلوماسية قبل الضربات المحتملة كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، متابعا: "الضربة على إيران ستكون خسارة للجميع".

وأضاف: "من غير الواضح ما إذا كانت المحادثات ستكون بين الولايات المتحدة وإيران فقط، أو ستنضم الدول العربية والإسلامية".

ويوم أمس، دخلت المفاوضات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في دوامة من التوتر بعد أن طالبت طهران بتغيير مكان وشكل الاجتماعات المقررة يوم الجمعة.

وذكر مصدران لـ"أكسيوس"، أن إيران تتراجع عن تفاهمات سابقة وتطلب الآن نقل مكان المحادثات من إسطنبول في تركيا إلى مسقط في سلطنة عُمان، وتحويل شكل المحادثات من متعددة الأطراف مع وجود مراقبين عرب وإسلاميين إلى محادثات ثنائية حصرية مع الولايات المتحدة فقط.

وذكرت المصادر للموقع الأمريكي، أن سبب هذا الطلب يعود وفقا للمصادر إلى رغبة طهران بحصر المحادثات في القضايا النووية وعدم مناقشة مواضيع مثل برنامج الصواريخ البالستية ودعم الجماعات الإقليمية، والتي تمثل أولوية للدول العربية المجاورة والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.