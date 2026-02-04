نشرت وزارة النقل، مجموعة من الإنفوجرافات أوضحت خلالها مواصلة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي "الأخضر والمستدام"، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين ويسهم بفعالية في إنهاء أزمات الاختناق المروري داخل عروس البحر المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة التشغيل؛ إذ سيتم تقليص زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة فقط، مع خفض زمن التقاطر بين العربات من 9 دقائق إلى 3 دقائق، مما يوفر وقت المواطنين ويضمن انتظاماً غير مسبوق في الخدمة.

وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يشهد الخط قفزة في قدرته على نقل الركاب، لترتفع من 4,700 راكب إلى 13,800 راكب في الساعة لكل اتجاه، وهو ما يجعله قادراً على استيعاب الطلب المتزايد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ويعزز المشروع ترابط شبكة النقل الحضري من خلال تحقيق تكامل مباشر مع مشروع مترو الإسكندرية الجديد عبر محطتي "فيكتوريا" و"سيدي جابر"، مما يسهل على المواطنين التنقل بسلاسة بين مختلف الوسائل الحديثة.

ويمثل تطوير ترام الرمل حلاً جوهريًا لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتخفيف الزحام، فضلاً عن كونه وسيلة صديقة للبيئة تساهم في خفض معدلات التلوث والانبعاثات الضارة واستهلاك الوقود، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة.

وأكد بيان وزارة النقل، أنه تزامنًا مع الإيقاف التجريبي للترام (الذي بدأ في 1 فبراير 2026)، وفرت الوزارة بالتعاون مع المحافظة 153 وسيلة نقل بديلة متكاملة لخدمة الركاب بنفس المواعيد الحالية، تشمل: (61 أتوبيسًا وميني باص على محور شارع الجيش (الكورنيش) - 44 ميني باص لخدمة شارع جمال عبد الناصر (أبو قير) - 48 ميكروباصًا تعمل على المسار الموازي لخط الترام).

