إعلان

فلاديمير بوتين: الناتج المحلي الإجمالي لروسيا نما 1% في 2025

كتب : مصراوي

06:13 ص 04/02/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة أمس الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1% في عام 2025، وهو معدل أبطأ بكثير من العام السابق، في وقت يواجه الاقتصاد صعوبات في التعافي تحت وطأة الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمة له بشأن الارتفاع الحاد في الأسعار خلال يناير عقب زيادة ضريبة القيمة المضافة، قال بوتين، إن تأثير ذلك لن يدوم طويلا، وإن من المتوقع وصول التضخم إلى نحو 5% بحلول نهاية العام.

وكان الإنفاق العسكري الضخم في بداية النزاع قد دعم النمو ومكّن موسكو من تجنب توقعات بانهيار اقتصادي بعد بدء الهجوم في 2022.

غير أن ارتفاع الإنفاق أسهم في زيادة التضخم، ما شكل ضغطا على النمو الحقيقي، فيما اشتكت الشركات من ارتفاع تكاليف الاقتراض المفروضة لكبح الأسعار.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 1% العام الماضي.

هذا الرقم أدنى من الدينامية التي شهدناها سابقا: ففي 2023 و2024 بلغ النمو 4.1% و4.3% على التوالي".

وأضاف أن التباطؤ لم يكن متوقعا فحسب، بل كان إلى حد ما مقصودا، إذ ارتبط بإجراءات للحد من التضخم.

وأوضح أن التضخم تراجع إلى 5.6% العام الماضي، مقابل 9.5% قبل عام.

وكان البنك المركزي الروسي قد خفّض في ديسمبر معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% مع ظهور مؤشرات إلى تباطؤ التضخم، رغم أن هيئة الإحصاء الرسمية روستات لا تتوقع بلوغ هدف 4% قبل 2027.

وأكد بوتين، أن المهمة واضحة: يجب إعادة تنشيط نمو الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمار مع التركيز على رفع إنتاجية العمل.

وكانت موسكو قد أعلنت سابقا، أن عائداتها من النفط والغاز الركيزة الأساسية لمالية الدولة تراجعت إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.

وتخضع قطاعات الطاقة وعدد كبير من الشركات الروسية لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ أن شنت القوات الروسية هجوما ضد أوكرانيا عام 2022، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين الناتج المحلي الإجمالي لروسيا روسيا بوتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل
أخبار مصر

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
رياضة محلية

في عيد ميلاده..  15 صورة وأبرز المعلومات عن قصة محمد شريف وزوجته
بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"
أخبار مصر

بالصور.. تكريم "بُناة المتحف المصري الكبير"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد