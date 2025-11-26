"عبوات مجانية وأخرى بنصف السعر".. عروض شل على الزيت في البلاك فراي داي

أعلنت شركة شل للزيوت مصر، عن مجموعة من العروض والتخفيضات على منتجاتها لزيوت المحركات المختلفة، وذلك بالتزامن مع موسم "البلاك فرايدي" لعام 2025.

وأوضحت شل أن حملة التخفيضات والعروض المعلن عنها منذ يوم 21 نوفمبر الجاري على عدد من المنتجات تستمر حتى مساء 29 نوفمبر، ويمكن الاستفادة منها عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت ومنافذ البيع المعتمدة.

وتتيح شل عرضًا مميزًا على زيوت Shell Helix HX6 وShell Advance، حيث يحصل المستهلك عند شراء عبوة الزيت على لتر إضافي مجانًا، وهو العرض الذي لاقى رواجًا بين مالكي السيارات نظرًا لارتفاع أسعار زيوت التشحيم خلال العام الجاري.

كما توفر شل عبر متجرها الرسمي على الإنترنت تخفيضات تصل إلى 20% على عدد من منتجاتها التخليقية، من بينها زيت Shell Helix Ultra 5W-40 (عبوة 5 لترات)، والذي يعرض حاليًا بسعر 2.120 جنيه بدلًا من سعره الأصلي البالغ نحو 2.651 جنيهًا، ما يمنح المستهلك توفيرًا يتجاوز 500 جنيه.

وتشمل العروض زيوت المحركات المخصصة لسيارات الركوب والدراجات النارية، مع إمكانية الشراء مباشرة من منصة شل الإلكترونية، إضافة إلى وجود شحن مجاني على بعض المنتجات وفق الشروط المعلنة.

وأكدت شل أن جميع العروض متاحة لفترة محدودة ضمن موسم التخفيضات السنوي، مع التأكيد على ضرورة اختيار الزيت المناسب لكل سيارة وفق توصيات الشركة المصنعة للمركبة، لضمان أفضل أداء للمحرك.

وتأتي عروض شل في إطار المنافسة المتزايدة بين شركات الزيوت في السوق المحلية خلال موسم البلاك فرايدي، حيث يسعى العديد من المستهلكين للاستفادة من التخفيضات في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على الزيوت المشمولة في العروض:

شل أدفانس

شل هيلكس HX6

شل هيلكس ألترا 5W-40

شل هيلكس ألترا 5W-30

شل هيلكس HX8 5W-40

شل هيلكس CITY 10W-40