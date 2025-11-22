يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل على سوق المستعمل ودفع العديد من المشترين لإعادة النظر في قرارات الشراء خلال الفترة الحالية.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

ونتناول من خلال التقرير ترشيحات لأسعار 5 سيارات بسوق المستعمل بالفئة السعرية التي تتراوح من 370 وحتى 600 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

شيفروليه أفيو

توفر شيفروليه أفيو مزيجًا من القيمة والأداء، وتعتبر خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة.

تباع شيفروليه أفيو موديل 2015 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 370 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

لادا جرانتا

تباع لادا جرانتا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 360 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 420 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 600 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

إم جي 5

تباع إم جي 5 الصينية موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 580 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ شهور قليلة بمتوسط سعري 790 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

