يبحث العديد من المشترين بسوق السيارات المصري عن الطرازات اليابانية المستعملة، والتي عرفت على مدار السنوات الماضية بالاعتمادية والأداء المميز واستهلاك الوقود المنخفض وأفضل سعر عند إعادة البيع.

وتعد نيسان صني بإختلاف موديلاتها إحدى أبرز السيارات اليابانية التي حققت نجاحا كبيرا بالسوق المحلي، ويباع موديل 2020 منها عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 450 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني بالسوق المصري:

أبعاد ومساحات نيسان صني

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

محرك نيسان صني

تعتمد سيارة نيسان على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

الأمان في نيسان صني

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

