ترشيحات المستعمل.. 5 سيارات أتوماتيك من 370 وتصل لـ 600 ألف جنيه بمصر

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة والمتاحة بمصر خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة بصورة لافته خلال الأونة الأخيرة.

وتضم القائمة التالية أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات جديدة السوق المصري، وتبدأ أسعارها الرسمية من 645 خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2026 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 650 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2026 من 675 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و725 ألف جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

فيات تيبو

تباع النسخة التي تعمل بناقل حركة يدوي من تيبو الجديدة بمصر بـ694.900 جنيه، لتصبح هي أرخص أوروبية جديدة بالسوق المحلي حاليًا.

تقدم فيات تيبو بناقل حركة يدوي سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان، وتبلغ السرعة القصوى إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا.

رينو تاليانت

الفئة الأولى من رينو تاليانت 2026 سعرها الرسمي 699.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

