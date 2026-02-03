قطر تتسلم راية ضيف الشرف.. وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض الكتاب

تصوير- محمود بكار:

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، حفل ختام الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تميز هذا العام بإقامة حفل رسمي لمراسم تسليم وتسلم راية ضيف الشرف، إلى جانب تكريم الفائز بـ"جائزة نجيب محفوظ" في تقليد جديد يعكس تطور آليات الاحتفاء بالمبدعين العرب.

وخلال الحفل، كرّم وزير الثقافة، بمشاركة أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة الأديب العالمي ولجنة تحكيم الجائزة، المكونة من الدكتور محمد بدوي، الدكتور حسين حمودة، والدكتور خيري دومة، والدكتور محمد ابراهيم طه، والدكتور مجدي توفيق الروائي التونسي نزار شقرون، لفوزه بجائزة نجيب محفوظ في هذه الدورة، لما قدمه من تجربة إبداعية متميزة أثرت المشهد الروائي العربي.

وهنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الروائي نزار شقرون على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجائزة تُجسد تقدير الدولة المصرية للإبداع الروائي الجاد والبنّاء، وتعكس إيمانها بدور الأدب في التعبير عن قضايا الإنسان العربي وتطلعاته، مشيرًا إلى أن فوز شقرون يُمثل إضافة مهمة للجائزة ويعزز مكانتها عربيًا.

وأكد وزير الثقافة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين واصل أداء دوره التنويري بوصفه منارة ثقافية تجمع بين الشرق والغرب، وتمكن من استقطاب أكثر من ستة ملايين زائر، في دلالة واضحة على وعي المجتمع المصري بأهمية القراءة والمعرفة، موجهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم المعرض، وللسيدة أم كلثوم نجيب محفوظ على مشاركتها المميزة في حفل الختام.

من جانبه، أعرب الروائي التونسي نزار شقرون عن بالغ سعادته بحصوله على جائزة نجيب محفوظ، مؤكدًا أن الجائزة تحمل قيمة رمزية كبيرة بالنسبة له، لارتباطها باسم أحد أعمدة الأدب العربي والعالمي، ومشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا لمواصلة مسيرته الإبداعية.

ووجّه شقرون الشكر إلى وزارة الثقافة المصرية وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بالدور الريادي الذي يؤديه المعرض في دعم المبدعين العرب وتعزيز الحوار الثقافي، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وتونس، ويبرز مكانة القاهرة كعاصمة دائمة للثقافة العربية.

كما شهد وزير الثقافة مراسم تسليم وتسلم راية ضيف الشرف للدورة القادمة، حيث سلّمت السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، راية ضيف الشرف إلى السفير جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر بالقاهرة، إيذانًا باختيار دولة قطر ضيف شرف الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2027.

وفي هذا الإطار، أعرب وزير الثقافة عن تقديره للمشاركة المتميزة لدولة رومانيا في الدورة الحالية، وما قدمته من إسهامات ثقافية وفكرية ثرية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين الدول في المجال الثقافي، كما رحّب باختيار دولة قطر ضيف شرف للدورة المقبلة، لما يعكسه من عمق العلاقات الثقافية العربية ودعم مسارات التعاون المشترك.

واختُتم حفل الختام بأمسية فنية متميزة بعنوان "غنا القاهرة"، قُدمت خلالها مختارات موسيقية من أعمال مستوحاة من روايات نجيب محفوظ، إلى جانب أعمال لموسيقار الشعب سيد درويش ونخبة من كبار الفنانين، في لوحة فنية جسدت ثراء وتنوع المشهد الثقافي المصري.

