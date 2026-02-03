"بين اتهامات بالضرب والتحرش".. كواليس أزمات تلاحق الفنان محمود حجازي

لم تكد تُغلق أزمة الفنان محمود حجازي مع زوجته، بعد تحريرها محضرًا تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب على خلفية خلافات أسرية، حتى لاحقه بلاغ جديد من فتاة أجنبية من أصل مصري، تزعم فيه التحرش بها داخل أحد فنادق القاهرة.

وبحسب البلاغ المقدم، أفادت الفتاة بأنها تعرفت على الفنان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على اللقاء داخل الفندق بدعوى مناقشة أمر ما، إلا أنها فوجئت بمحاولته الاعتداء عليها بالقوة داخل غرفتها -بحسب أقوالها في البلاغ.

وبعد إلقاء القبض عليه، قررت النيابة العامة بالقاهرة حجز الفنان 24 ساعة لحين ورود تحريات رجال مباحث شرطة السياحة حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

ومساء اليوم قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة البلاغ المقدم من الفتاة.

إحالة للمحاكمة

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق بأكتوبر إحالة الفنان محمود حجازي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية بينهما.

وحددت المحكمة جلسة 21 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمته في القضية المتعلقة بالاعتداء على زوجته، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن البلاغ الآخر المنسوب إليه.

