للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة كروس أوفر جديدة في مصر

شهدت فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم مساء السبت، وحضره عدد كبير من ملوك ورؤساء دول العالم والشخصيات العامة، ظهور سيارات إسعاف من طراز "بورشه كايين" كوبيه الألمانية الرياضية الخارقة.

ويعد ظهور هذا الطراز الفاخر في نسخة إسعاف مجهزة خطوة غير مسبوقة في مصر، غير أنه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل تواجد السيارة بالمتحف، وما إذا كانت مشاركة خلال الاحتفال بالافتتاح فقط أم ستقدم خدماتها للزوار بشكل دائم.

في التقرير الآتي استعراض لأبرز مواصفات السيارة في نسختها التجارية المتوفرة في السوق المصري:

تقدم بورشه كايين محليًا بنسختين من المحركات، الأولى بسعة 3000 سي سي تيربو مكونة من 6 أسطوانات، تولد قوة 353 حصانًا ميكانيكيًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

وتتسارع هذه النسخة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 248 كيلومترًا في الساعة. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

أما النسخة الأعلى أداءً فتأتي بمحرك تيربو مزدوج سعة 4000 سي سي مكون من 8 أسطوانات، يولد عزم دوران يبلغ 850 نيوتن متر، تعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات أيضًا، بقوة 659 حصانًا، نظام دفع رباعي دائم يوزع القوة على العجلات الأربع.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لهذه النسخة 11.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تعمل السيارة بوقود أوكتان 95، وتأتي بسعة خزان وقود تبلغ 90 لترًا، تتمكن هذه النسخة من الانطلاق بوضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط.

السيارة يبلغ طولها الكلي 4932 مم، والعرض الكلي 2194 مم، والارتفاع 1648 مم، يبلغ ارتفاعها عن الأرض 173 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2895 مم. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 435 لترًا.

وتعمل السيارة بنظام تعليق متطور يتيح ضبط ارتفاع الهيكل وفقًا لطبيعة الطريق، أثناء المناورة بسرعات مرتفعة أو أثناء القيادة في ظروف غير مستقرة. كما يتكامل نظام التحكم الديناميكي مع أنظمة الجر لتقديم استجابة سلسة في مختلف الأوضاع.

أما بالنسبة للأسعار الرسمية في السوق المحلي، فتبدأ فئات بورشه كايين 2025 الأوتوماتيكية المزودة بمحرك 3000 سي سي تيربو من 7 ملايين و786 ألف و100 جنيه للفئة الأساسية، بينما يبلغ سعر فئة كايين كوبيه 8 ملايين و85 ألف جنيه.

وتأتي فئة كايين S بمحرك 4000 سي سي تيربو بسعر 8 ملايين و780 ألف و800 جنيه، بينما يبلغ سعر فئة كايين S كوبيه 9 ملايين و212 ألف جنيه.

وتصل فئة كايين GTS إلى 10 ملايين و623 ألف و200 جنيه، بينما يبلغ سعر كايين GTS كوبيه 10 ملايين و829 ألف جنيه، وتطرح الفئة الأعلى تجهيزًا، كايين كوبيه توربو GT، بسعر 18 مليونًا و767 ألف جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

تخفيض أسعار روكس 001 الجديدة قرابة نصف مليون جنيه بمصر

قبل نهاية أكتوبر.. أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر بأقل من 695 ألف جنيه

التراجع الثاني في أقل من شهر.. تخفيض أسعار كايي X3 برو 10 آلاف جنيه بمصر