بعد طرحها رسميًا.. إم جي G50 بلس تنضم لقائمة أرخص سيارات 7 راكب بمصر

تمثل السيارات العائلية الـ7 راكب في مصر الخيار الأمثل للعديد من المواطنين المقبلين على الشراء، خاصة الذين يبحثون عن المساحات الواسعة والراحة والمساحات التخزينية الكبيرة.

وفي ظل التنافس القوي والتراجع الكبير بأسعار السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، باتت تبحث فئة كبيرة من المشترين عن السيارات الـ 7 راكب الأرخص في مصر.

وتتضمن القائمة التالية أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر:

ڤي چي ڤي U70 Pro

تتوفر ڤي چي ڤي U70 Pro في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و20 ألف جنيه للفئة Highline، ومليون و100 ألف جنيه للفئة TOPLINE.

تتمتع السيارة الصينية الجديدة بأبعاد يبلغ طولها 4825 مم وعرضها 1870 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1691 مم.

جيتور X70

تقدم جيتور X70 المستوردة سباعية المقاعد بفئتين، الفئة الأولى Comfort بسعر 1.030.000 جنيه، فيما تأتي الفئة الثانية Luxury بسعر 1.150.000 جنيه.

تقدم السيارة بفئتيها بنفس الأبعاد حيث يبلغ الطول 4743 مم، والعرض 1900 مم، والارتفاع 1720 مم، مع قاعدة عجلات 2720 مم، ومساحة شنطة خلفية سعة 104 تصل إلى 1052 لترًا عند طي الصف الثالث من المقاعد.

شيري تيجو 8

تباع الفئة الأولى من تيجو 8 موديل 2026 سباعية المقاعد بسعر رسمي مليون و125 ألف جنيه، والفئة الأعلى بمليون 250 ألف جنيه.

تيجو 8 المجمعة محليًا تأتي بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

شيفروليه كابتيفا

تباع النسخة الـ 7 ركاب من شيفروليه كابتيفا في مصر بسعر رسمي مليون و200 ألف جنيه.

يبلغ طولي كابتيفا 4.670 مم وعرضها 1.835 مم، وارتفاعها الإجمالي 1.750 مم، وأقرب نقطة التقاء بالأرض "الخلوص الأرضي" 180 مم، وقاعدة العجلات بطول 2.750 مم. وتقف على جنوط 18 بوصة.

MG G50 PLUS

تقدم إم جي G50 Plus سباعية المقاعد الجديدة بفئة واحدة مقابل مليون و230 ألف جنيه.

تأتي G50 Plus موديل 2026 بطول يبلغ 4,825 مم، وعرض يصل إلى 1,825 مم، وارتفاع يقارب 1,778 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,800 مم.

