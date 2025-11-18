بعد انضمامها رسميًا لبرنامج "AIDP" المصري| هذه أسعار ومواصفات نيسان سنترا

أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ميتسوبيشي" Mitsubishi اليابانية في مصر، عن عرض كاش باك بقيم تتراوح بين 100 و 150 ألف جنيه على أسعار السيارة إكليبس كروس موديل 2025 خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، فإن سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس بات يبدأ من 1.333.000 جنيه، ذلك شريطة شراء السيارة وسداد كامل سعرها ثم استرداد فارق السعر المقدر بـ150.000 جنيه للفئة الأولى و125 ألف جنيه للفئة الثانية، و100 ألف جنيه للفئات من الثالثة وحتى الخامسة الأعلى تجهيزًا.

ويشمل العرض وفقًا للمعلن من الوكيل صيانة مجانية لمدة 3 سنوات، وضمان يصل إلى مليون كيلومتر، والتمتع بمزايا برنامج ميتسوبيشي دايموند الحصرية.

كانت ميتسوبيشي إكليبس كروس تقدم قبل عرض الـ"كاش باك" بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.480.000 جنيه للفئة الأولى، و1.530.000 جنيه للفئة الثانية، و1.600.000 جنيه للفئة الثالثة، و1.660.000 جنيه للرابعة، و1.740.000 جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

المواصفات الفنية والميكانيكية للسيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة

تقدم ميتسوبشي إكليبس كروس الجديدة بهيكل طوله 4.54 متر من بينه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 متر وارتفاع 1.68 متر.

تعتمد النسخة المتوفرة في مصر من إكليبس كروس على محرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة، لتكون أقوي سيارة للعلامة في مصر.

جهزت إكليبس كروس قياسيًا بأنظمة ABS وEBD مع دعم للفرامل وASC للتحكم الإلكتروني في الثبات بجانب التحكم في الجر ودعم التوازن أثناء صعود المنحدرات HAC ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتأتي الفئات من الثالثة وحتى الأعلى تجهيزًا بحساسات ركن أمامية وخلفية وفرامل تلقائية أثناء الطوارئ وانفردت الفئة الأعلى بوجود 7 وسائد هوائية.

قدمت فئة إكليبس كروس القياسية بجنوط قياس 18 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وتكييف أوتوماتيكي ومنفذ تهوية خلفية ومفتاح ذكي وتوصيل للهاتف عبر البلوتوث.

زادت الفئة الثانية بزر لتشغيل المحرك وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو بالإضافة لكاميرا خلفية وإضاءة داخلية وسند ذراع خلفي مع حاملات أكواب.

وجهزت الفئة الثالثة بحساسات للمطر والإضاءة التي تعمل في الأمام بتقنية LED وبدالات لنقل الحركة من خلف عجلة القيادة، أما الفئة الأعلى تجهيزاً فحصلت على فرش جلدي أسود اللون للمقاعد التي يتم تسخينها بالأمام والتحكم بها كهربائياً من ناحية السائق.

