بعد الكشف عن موعد إطلاق العلامة رسميًا..هل تصل أفاتر 11 مصر؟

تستعد قصراوي جروب للكشف عن علامة جديدة وهي أفاتر الصينية، من بين السيارات المتوقع الكشف عنها الكهربائية الفاخرة أفاتار 11 .

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية المجموعة لتقديم سيارات ذات تكنولوجيا متقدمة، خاصة في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

تنتمي أفاتر 11 إلى فئة السيارات الكروس أوفر SUV كوبيه متوسطة الحجم، وقد كان ظهورها الأول في أغسطس 2022 داخل السوق الصينية.

تعتمد السيارة على تشكيلة متنوعة من أنظمة الدفع. تبدأ التشكيلة بفئة تعتمد على نظام دفع خلفي مع تقنية المدى الممتد REEV، حيث تستند هذه النسخة إلى بطارية ليثيوم حديد فوسفات LFP بسعة 39.05 كيلووات/ساعة، ليصل المدى الكلي للرحلة الواحدة إلى 1,065 كيلومتر.

كما تقدم أيضًا مع منظومة دفع كلي للعجلات AWD بنظام كهربائي خالص، إلى جانب بطارية ليثيوم ثلاثية كبيرة السعة تبلغ 116.79 كيلووات/ساعة، ويتراوح مدى التشغيل بين 815 كيلومتر و 760 كيلومتر بحسب التجهيزات.

تبدأ القوة من 310 حصان في النسخة الأولى، وترتفع إلى 318 حصان في الفئة التالية، بينما تبلغ 539 حصان في الفئات الأعلى.

وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س في أوقوات متفاوتة بين 6.9 ثانية و 6.5 ثانية وصولًا إلى 3.9 ثانية في النسخة الأقوى، بينما تصل السرعة القصوي لجميع الفئات 200 كم/ساعة.

