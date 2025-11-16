بعد زفافها الأسطوري.. من هي "نينا عز العرب" التي تصدرت الترند؟

تستعد شركة قصراوي جروب، الوكيل والموزع لعدد من أبرز العلامات التجارية في السوق المصري، لتدشين علامة أفاتار الكهربائية الفاخرة في السووق المحلي لأول مرة.

وكشفت الشركة أن إطلاق العلامة الصينية الفاخرة سيكون خلال حدث استثنائي يقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مستقبل التنقل الكهربائي الفاخر في السوق المصري.

تأتي سيارات AVATR ضمن فئة السيارات الكهربائية الفاخرة فائقة الجودة، حيث استطاعت أن تفرض نفسها عالميًا كخيار منافس للسيارات الكهربائية الألمانية الشهيرة، بفضل معاييرها المتقدّمة في الأداء، والتصميم، وتجربة القيادة الذكية.

تُعد AVATR علامة عالمية تأسست عام 2018 لتصبح رائدة عالميًا في تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب أنظمة القيادة الذكية، وتجسّد رؤية طموحة لابتكار جيل جديد من السيارات يجمع بين الأداء الفائق، والتقنيات المتقدمة، والتصميم الفاخر، مقدّمةً تجربة قيادة تفاعلية لا مثيل لها.

ومن خلال هذا التعاون الجديد، توسع قصراوي جروب محفظتها لتشمل واحدة من أكثر العلامات تطورًا على مستوى العالم، وبما يتماشى مع استراتيجيتها في تقديم حلول تنقل مبتكرة تلبي تطلعات السوق المحلي نحو السيارات الكهربائية المتطورة.ش

وتأتي سيارات AVATR مزودة بتقنيات متقدمة تشمل بطاريات CATL عالية الكفاءة، ومنصة CHN المرنة التي تدعم الدفع الرباعي والمحركات المزدوجة، فضلًا عن نظام القيادة الذكية المجهز برادارات، وكاميرات عالية الدقة.

كما تتكامل هذه القدرات مع نظام تشغيل ذكي داخل المقصورة، لتقديم تجربة قيادة فاخرة مدعومة بشاشات متعددة، أوامر صوتية متطورة، وتحديثات برمجية لاسلكية (OTA)، في مزيج يجمع بين الراحة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتتميّز AVATR بتصميمها الفريد الحاصل على جوائز عالمية من توقيع أحد المصممين السابقين في BMW، حيث يجسد مفهوم "الأناقة التقدّمية" الذي يجمع بين الابتكار المستقبلي والرقي المتقن. ويعمل مركز التصميم الخاص بالعلامة في ميونخ بطريقة متعددة التخصصات، تضم خبراء في التصميم الخارجي والداخلي والألوان والخامات وتجربة المستخدم، لتقديم حلول متكاملة تجمع بين الفخامة والبساطة والتقنية.

ومن المقرر أن تكشف قصراوي جروب خلال الحدث المرتقب في 27 نوفمبر عن التفاصيل الكاملة لطرازات AVATR الجديدة، والمواصفات الفنية، والتقنيات المبتكرة التي تقدمها للسوق المصري، في خطوة تشويقية تُعيد تعريف مفهوم الفخامة الكهربائية في مصر.

