في اليوم العالمي لضحايا الحوادث| كيف يحمي السائقون أنفسهم ومن حولهم؟

تحيي منظمة الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم 60/5، بهدف زيادة الوعي بمخاطر الحوادث وتعزيز الجهود العالمية للحد منها.

ووفقًا لـ التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية (WHO) بنهاية عام 2023، تتسبب حوادث السير في وفاة نحو 1.19 مليون شخص سنويًا حول العالم؛ وأن 300 شخص يموتون يوميًا في حوادث الطرق في إقليم الشرق الأوسط.

وتعد السرعة الزائدة العامل الرئيسي في معظم حوادث الطرق، إذ يؤدي تجاوز السرعات القانونية أو القيادة بسرعات غير مناسبة لظروف الطريق إلى زيادة احتمالات وقوع حوادث مميتة.

ولهذا تؤكد الهيئات المختصة بسلامة الطرق ضرورة التزام السائقين بقواعد المرور حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي تقرير لمؤسسة "جيم" المعنية بسلامة الطرق، أكدت المؤسسة أن الالتزام بالسرعات القانونية هو الأساس الأول للسلامة المرورية، وأن القيادة السريعة أو غير الملائمة تمثل خطرًا بالغًا لا يهدد السائق وحده، بل يمتد ليطال مستخدمي الطريق كافة، من مشاة وسائقين آخرين.

ولأن الوقاية تبدأ من السائق، نستعرض أبرز الإرشادات التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من احتمالات وقوع الحوادث:

1. فحص السيارة قبل التحرك

الحرص على التأكد من سلامة الإطارات، المكابح، الإضاءة، ومستوى السوائل يضمن قيادة أكثر أمانًا.

2. الالتزام بالسرعات المحددة

السرعة المفرطة هي السبب الأول لارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية.

3. الحفاظ على المسافة الآمنة

ترك مسافة كافية مع السيارة الأمامية يمنح السائق وقتًا أكبر للتصرف عند الطوارئ.

4. عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة

تشير الإحصاءات إلى أن الهاتف يضاعف خطر الحوادث أكثر من ثلاث مرات، بسبب تشتت انتباه السائق.

5. استخدام حزام الأمان دائمًا

يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل الإصابات الخطرة بنسبة تصل إلى 50%.

6. تجنب القيادة في حالات الإرهاق

القيادة أثناء التعب تشبه القيادة تحت تأثير الكحول من حيث خطورة بطء رد الفعل.

7. الالتزام بخط السير وتجنب المناورات المفاجئة

الحركات غير المتوقعة تُفاجئ السائقين الآخرين وتزيد فرص التصادم.

8. الانتباه للطقس والحالة الجوية

الأمطار والضباب تتطلب خفض السرعة واستخدام الإضاءة المناسبة.

9. احترام أولوية المشاة

المشاة هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، واحترام عبورهم أساس للسلامة المرورية.

10. الصيانة الدورية

اتباع جدول صيانة منتظم يمنع الأعطال المفاجئة التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة.