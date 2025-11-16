سيارة إكسيد LX الجديدة تصل مصر رسميًا.. مواصفات وأسعار

بعد زفافها الأسطوري.. من هي "نينا عز العرب" التي تصدرت الترند؟

تغطية - محمود أمين ومحمد جمال:

قدمت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو طراز إكسيد LX باعتباره أحدث سيارات العلامة الفاخرة في السوق المصري ضمن فئة الكروس أوفر.

تعرض السيارة محليًا بمنظومتين مختلفتين من المحركات، الأولى تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو، قادر على توليد قوة تبلغ 145 حصانًا، ويتصل بناقل حركة من نوع CVT.

أما المنظومة الثانية فتستند إلى محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو بقوة تصل إلى 184 حصاناً، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض DCT مكوّن من سبع سرعات.

أبعاد إكسيد LX يبلغ طولها 4,533 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,848 مم، وارتفاعها إلى 1,700 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,670 مم.

تحصل النسخة القياسية على منظومة أساسية تشمل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مع الوسائد الستارية حسب التجهيز، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعد الفرامل BAS، إلى جانب نظام التحكم عند نزول المنحدرات HDC.

كما تتضمن تجهيزات هذه الفئة حساسات للركن في الأمام والخلف، وكاميرا خلفية أو كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة وفقاً للفئة، مع مثبت سرعة أو مثبت تكيّفي في الفئات الأعلى، بالإضافة إلى محدد سرعة نشط ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتجهيز نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.

أما الفئة الأعلى المزودة بالمحرك 1.6 لتر، فهي تضيف مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة المتقدمة، من بينها نظام التوقف التلقائي في الطوارئ AEB، والتحذير من الاصطدام الأمامي FCW، والتحذير من الاصطدام الخلفي RCW، ونظام رصد البقعة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار LDW، ومساعد تغيير الحارة LCA، ونظام المحافظة على المسار في الطوارئ ELK، إلى جانب مساعد القيادة في الزحام TJA والتنبيه من السيارات العابرة أثناء الرجوع للخلف RCTW.

تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و190 ألف جنيه، وتباع الفئة الثانية بمليون و340 ألف جنيه.