بعد زفافها الأسطوري.. من هي "نينا عز العرب" التي تصدرت الترند؟

تصدر اسم نينا عز العرب، محركات البحث في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في أعقاب إعلان زواجها من رجل الأعمال أحمد طارق خليل، في احتفال وصف بالأسطوري وشهد حضور لافت لرجال المال والأعمال والفنانين ومشاهير المجتمع.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة نينا بعائلة عز العرب، وفيما يلي أبرز المعلومات عن أحدث عروس بوسط المال والأعمال وقطاع السيارات؟

-نينا عز العرب تنتمي إلى واحدة من أبرز العائلات في مجال وكالات السيارات بمصر - مجموعة عز العرب للسيارات، وتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، يرأس الشركة والدها هشام عز العرب.

- تزوجت نينا من رجل الأعمال أحمد طارق خليل، المعروف بمشاركته في عالم ريادة الأعمال، وخصوصًا بظهوره في برنامج شارك تانك مصر Shark Tank Egypt. تم عقد قرانهما في الخامس عشر من نوفمبر 2025 .

-نينا تمتلك خبرة في التعامل مع استراتيجيات الاستثمار والتوسع، لا سيما في قطاع التنقل والتحول التكنولوجي في الصناعة.

يذكر أن مجموعة عز العرب للسيارات واحدة من أبرز الشركات العائلية في قطاع السيارات في مصر وتأسست المجموعة على يد هشام عز العرب، وركزت منذ البداية على تقديم خدمات بيع وتوزيع السيارات من مختلف العلامات التجارية.

مع التوسع التدريجي ليصبح وكيلاً معتمداً لعدد كبير من العلامات التجارية تشمل، فولفو، لوتس، مرسيدس، سمارت، لينك آند كو، ألفا روميو، فيراري، أستون ماتن، جيب، دي إس.

كما دخلت المجموعة مؤخرًا في شراكة مع السويدي، وأعلنت عن شركة "عز العرب السويدي"، لتصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصر.

