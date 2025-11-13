تقدم شركة شل للزيوت والمشتقات البترولية، مجموعة واسعة من الزيوت المناسبة لجميع أنواع المحركات، ومنها مجموعة "شل ريميولا" المخصصة لسيارات النقل الثقيل ومحركات الأداء الشاق.

تقول شركة شل إن هذه النوعية من الزيوت تمتاز ببعض التركيبات الكميائية الفريدة التي تحافظ على عمر المحرك وتضمن أدائه الأفضل، بجانب اعتماده من قبل الهيئات المختلفة وتخطيه لشروط بعضها.

تحتوي زيوت شل ريميولا على إضافات كيميائية تساعد على مقاومة سماكة المحرك، ما يضمن استمرار تدفقه بشكل جيد في أجزاء المحرك لمنع الاحتكاك والحفاظ على نظافته عبر إزالة الترسبات، إذ يعمل الزيت ضد التآكل الذي يحدث نتيجة الأحماض المكونة عن احتراق الوقود.

وأكدت شل في بيانات سابقة، أن تشكيلة زيوت ريميولا الأحدث أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الحفاظ على نظافة الأجزاء الداخلية أثناء الاختبار على محرك Caterpillar 1R، كما أنه تخطى المواصفات المطلوبة لتجنب التأكل من الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات ومعهد البترول الأمريكي باختبارات Mack T8E.

يشار إلى أن زيوت شل ريميولا صممت بحسب الشركة لتلائم محركات الأداء الشاق والتي تعمل منها بالتقنيات الحديثة مثل الشحن التوربيني وإعادة تدوير غاز العادم كما تأتي زيوت شل ريميولا R4 بدرجة لزوجة 15W40 حسب مواصفة جمعية مهندسي السيارات وتتماشى مع المواصفات المطلوبة من مختلف مصنعي السيارات بما فيهم فولفو ومرسيدس بنز وماك ورينو.