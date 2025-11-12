إعلان

فولف يبيع جزءا من ملكيته في فريق مرسيدس

كتب : مصراوي

10:58 ص 12/11/2025

توتو فولف رئيس فريق مرسيدس

لندن - (د ب أ):

ذكرت تقارير إعلامية أن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اقترب من بيع 33 في المئة من أسهمه في صفقة سيتم تقدير فيها قيمة الفريق بنحو 6 مليارات دولار.

وذكرت التقارير أن فولف، الذي سيظل في منصب الرئيس التنفيذي ومدير الفريق، في مفاوضات متقدمة مع مشتر مجهول لبيع جزء صغير من ملكيته في الشركة التي تملك أسهم الفريق.

ولو تمت الصفقة ستكون أعلى قيمة تم تقديرها لفريق في فورمولا-1 ، متجاوزة شراء حصة في شركة ملكية فريق مكلارين الشهر الماضي التي قدرت قيمة الفريق فيها بـ 7ر4 مليار دولار، بحسب موقع "سبورتيكو" المتخصص في أخبار الأعمال الرياضية.

وقال متحدث رسمي باسم فريق مرسيدس لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :" لن نقوم بالتعليق على هذا الامر".

وأضاف :" "ستبقى إدارة الفريق كما هي دون تغيير، وجميع الشركاء الثلاثة (مرسيدس-بنز، وتوتو وولف، وشركة إنيوس) ملتزمون تماما بالنجاح المستمر لفريق مرسيدس-بنز في فورمولا-1".

توتو فولف مرسيدس عالم السيارات

