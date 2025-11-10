ألباين تودع سيارتها A110 R بأقوى موديل لها عبر التاريخ.. صور وتفاصيل

في نوفمبر.. أرخص سيارة 7 راكب زيرو في مصر

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "ألباين" (Alpine) عن توديع سيارتهاA110 R الرياضية في منتصف 2026 بإطلاق الموديل الخاص A110 R Ultime الجديد، الذي يعد أقوى موديلاتها عبر التاريخ.

وأوضحت ألباين التابعة لشركة رينو الفرنسية أن الموديل الخاص A110 R Ultime الجديد تم تصميمه ليكون سيارة سباق كاملة مع ترخيص للطرقات العامة؛ حيث تصل قوة المحرك إلى 345 حصانا، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.8 ثانية.

وتتميز السيارة A110 R Ultime الرياضية بـملامح ديناميكية هوائية متقدمة وأجنحة صغيرة على الهيكل وغطاء محرك خاص وجناح خلفي مزدوج وعجلات أمامية وخلفية بقياسات مختلفة (18 و19 بوصة)، مع انخفاض ارتفاع السيارة عن الأرض.

أما المقصورة الداخلية والمقاعد، فيمكن للعملاء إضفاء لمساتهم الخاصة وألوانهم المفضلة، وكذلك على لوحات الأبواب وفرش ألكانتارا الفاخر.

وأعلنت "ألباين" أن إنتاج الموديل الخاص A110 R Ultime الجديد يقتصر على 110 نسخة فقط.