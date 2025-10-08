أكثر من 400 ألف جنيه تخفيض بأسعار سيارات زيكر في مصر.. التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة زيكر الصينية في مصر، عن تخفيضات كبيرة بأسعار طرازات زيكر الكهربائية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر.

تراوحت التخفيضات على طرازات زيكر في السوق المحلي بين 141 و 401 آلاف جنيه، وأصبحت أسعار الموديل الأرخص للعلامة الصينية في مصر بعد التخفيض تبدأ من مليون 699 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال السطور التالية الأسعار الجديدة لسيارات زيكر في مصر:

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة بتخفيض يتراوح بين 141 حتى 351 ألف جنيه، وهي تتوفر عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

زيكر X

تقدم زيكر X الجديدة بتخفيض 401 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري، بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

