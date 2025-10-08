لينك آند كو 02 تستعد للانطلاق بالسوق المصري خلال أيام.. تفاصيل

تستعد شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية في مصر، لإطلاق لينك آند كو 02 الجديدة كليًا في السوق المحلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر عن موعد إطلاق السيارة الصينية الجديدة محليًا لأول مرة، والذي حدد له يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 أكتوبر 2025.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لينك آند كو 02 الجديدة في مصر:

تأتي لينك آند كو 02 بطول 4.460 ملم، وعرضها 1.845 ملم، وارتفاعها 1.573 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.755 ملم، مع صندوق أمتعة سعة 450 لتراً، والتي يمكن زيادتها إلى 1.410 لتراً عند طي المقاعد الخلفية.

تأتي لينك آند كو 02 بمقصورة داخلية مميزة في مقدمتها شاشة لمسية مقاس 15.4 بوصة بدقة 2.5K، تتحكم في معظم وظائف السيارة، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه ونظام تكييف الهواء، كما تتوفر لوحة عدادات رقمية قياس 10.2 بوصة يمكن تخصيصها وفقاً لتفضيلات السائق، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية (HUD) تعرض معلومات القيادة المهمة على الزجاج الأمامي.

تأتي سيارة لينك آند كو 02 بنظام دفع كهربائي بالكامل، حيث تعتمد على محرك كهربائي في الخلف بقوة 200 كيلوواط (272 حصاناً) وعزم دوران 343 نيوتن متر، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية فقط. تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر في الساعة، مع تقديم تجربة قيادة سلسة وهادئة تميز السيارات الكهربائية الحديثة.

تعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون بسعة إجمالية 69 كيلوواط ساعة (سعة صافية 66 كيلوواط ساعة)، تمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 445 كيلومتر وفق معيار WLTP الأوروبي.

كما تدعم السيارة تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 150 كيلوواط.

تأتي لينك آند كو 02 مجهزة بمجموعة شاملة من أنظمة السلامة أبرزها نظام الفرملة الطارئة التلقائي (AEB)، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام مراقبة حالة السائق الذي يكتشف الإرهاق وبعض أنواع التشتت، ونظام التعرف على إشارات المرور وحدود السرعة، ونظام منع الاصطدامات المتعددة بعد الحوادث، ونظام اتصال طوارئ متقدم (eCall) للاتصال بخدمات الطوارئ تلقائياً في حالة وقوع حادث.

